Trump Afirma que Evalúa un Acuerdo con Irán o “Hacerlo Volar por los Aires”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, explicó este sábado que está dividido entre cerrar un acuerdo o retomar la ofensiva militar contra Irán.

En breves declaraciones telefónicas al portal Axios, el presidente dijo que hay un 50 % de probabilidades de llegar a un "buen" trato o, por el contrario, hará "volar por los aires" a Irán, país con el que acordó un alto el fuego en abril.

El presidente tiene previsto reunirse este mismo sábado con su equipo de seguridad, incluido el vicepresidente, JD Vance, y el equipo negociador estadounidense, Steve Witkoff y Jared Kushner, para evaluar la situación.

Trump canceló el viernes sus planes de pasar el fin de semana en su campo de golf en Nueva Jersey y regresó a Washington para dar seguimiento a las negociaciones con Teherán.

El jefe del Ejército paquistaní, el general Asim Munir, que ejerce de mediador entre Estados Unidos e Irán, visitó este sábado Teherán para tratar de impulsar un acuerdo.

El Ministerio de Exteriores iraní declaró que en la última semana ha habido "un acercamiento de posturas" y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, de visita oficial en la India, anticipó que podría haber un anuncio en las próximas horas o días.

En el centro de las negociaciones está el programa nuclear iraní, pues Washington exige que Teherán deje de enriquecer uranio, y la situación del estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán desde el inicio de la guerra y donde quiere cobrar un peaje para su tránsito.

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Están cerca de un acuerdo

Altos funcionarios de Estados Unidos e Irán dijeron el sábado que podrían estar cerca de un acuerdo preliminar para poner fin a la guerra en Oriente Medio, con divergencias que persisten en el tema nuclear.

El secretario del Estado estadounidense, Marco Rubio, expresó su optimismo, justo cuando el jefe del ejército de Pakistán, un negociador clave entre Estados Unidos e Irán, abandonó Teherán tras casi dos días de conversaciones con altos dirigentes iraníes.

"Existe la posibilidad de que, ya sea más tarde hoy, mañana o dentro de un par de días, tengamos algo que anunciar", dijo Rubio a periodistas en Nueva Delhi, y añadió que esperaba "buenas noticias".

El jefe de la diplomacia estadounidense dijo que hubo avances en las negociaciones, pero no descartó que el presidente Donald Trump reanude los ataques contra Irán.

El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní también afirmó que un borrador de acuerdo podría, por fin, estar cerca.

"Nuestra intención era en primer lugar redactar un memorando de entendimiento, una especie de acuerdo marco compuesto por 14 cláusulas", declaró el portavoz de Exteriores, Esmail Baqai, en la televisión estatal.

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