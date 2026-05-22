Otra Renuncia a Trump: Motivo de Salida de Tulsi Gabbard como directora de Inteligencia Nacional

Este viernes, 22 de mayo de 2026, Tulsi Gabbard dimitió de su cargo como directora de Inteligencia Nacional del presidente Donald Trump, así lo informó Fox News Digital, citando su carta de renuncia.

Gabbard comunicó a Trump su intención de dimitir durante una reunión celebrada el viernes en el Despacho Oval, informó el medio de comunicación.

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Motivo de renuncia de directora de Inteligencia Nacional de Trump

En su carta de renuncia, Gabbard le dijo a Trump que estaba "profundamente agradecida por la confianza que depositó en mí y por la oportunidad de dirigir la Oficina del Director de Inteligencia Nacional durante el último año y medio", informó el medio de comunicación.

Tulsi Gabbard mencionó el reciente diagnóstico de su marido con un tipo raro de cáncer de huesos, según el reporte.

La renuncia será efectiva el 30 de junio, según se indicó.

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Con información de N+ y Reuters.

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