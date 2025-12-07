Último Video de Alcalde Guatemalteco Minutos Antes de ser Asesinado Durante Desfile Navideño

Nelson Luciano Marroquín, alcalde del poblado de Masagua, al sur de Guatemala, fue asesinado a tiros la noche del 6 de diciembre mientras participaba en un desfile navideño que recorría las calles principales de la comunidad.

El evento, pensado como una celebración familiar, reunió a decenas de vecinos, niños y adultos mayores que se acercaban a saludar al edil, quien formaba parte del partido Vamos, la agrupación política del expresidente guatemalteco Alejandro Giammattei (2020-2024).

En un video en vivo difundido en la cuenta de Facebook del alcalde se registraron los que serían sus últimos minutos de vida. Las imágenes muestran a Marroquín caminando con su pareja, quien luce un largo vestido rojo que destaca entre las luces y decoraciones festivas del desfile. Ella saluda, baila y se mueve con soltura al ritmo de la música, transmitiendo la alegría propia de la temporada navideña.

Noticia relacionada: Matan a Alcalde a Balazos Durante Desfile Navideño y Frente a Su Esposa

El contraste con el alcalde es evidente desde los primeros segundos del video. Marroquín, vestido con un pantalón azul de vestir, una playera blanca y una gorra, aparece caminando con pasos medidos y sin acompañar los gestos festivos de la gente que lo rodea. No baila ni saluda, y su semblante serio, casi rígido, da la impresión de que cargaba algún tipo de preocupación o tensión. Su actitud inicial denotaba una especie de nerviosismo, como si estuviera más atento a lo que ocurría a su alrededor que al propio ambiente festivo.

Repartiendo dulces y sonrisas

A medida que avanza la grabación, el comportamiento del edil cambia de manera perceptible. Lentamente comienza a relajarse: levanta la mano para saludar, sonríe a los asistentes y en distintos momentos se detiene para permitir que niños y personas mayores se acerquen a abrazarlo.

Cada gesto parece devolverle algo de tranquilidad. Incluso se toma el tiempo de repartir dulces entre los asistentes, un gesto que provocó sonrisas y que reforzaba la imagen de cercanía con su comunidad. El recorrido, que en un inicio parecía pesado para él, empieza a transformarse en una caminata más amable y cálida conforme avanza.

Lo que parecía ser una noche de convivencia y celebración, con un alcalde compartiendo de cerca con su pueblo, terminaría sin embargo en tragedia. Minutos después de la grabación de ese video, Marroquín fue asesinado a tiros, truncando abruptamente un evento que había comenzado con música, luces y espíritu navideño. Las autoridades continúan investigando las circunstancias y el móvil del ataque que acabó con su vida.

Historias recomendadas: