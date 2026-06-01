Hombre Atropellado por Auto donde Viajaba Alcaldesa de El Salto era Repartidor de Periódicos

El motociclista de la tercera edad que murió atropellado por un vehículo en el que iba a bordo la alcaldesa de El Salto, Jalisco, el pasado 30 de mayo en Nayarit, era un repartidor de periódicos.

También se dio a conocer que el responsable del atropellamiento, un escolta de la Comisaría de El Salto, ya fue detenido y puesto a disposición de las autoridades.

Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente en el que también se vio involucrada la alcaldesa de El Salto, María Elena Faría Villafán.

¿En qué situación sucedió el incidente?

El percance sucedió cuando la presidenta municipal iba con su equipo de seguridad sobre la carretera federal 200, a la altura de Bucerías, en dirección hacia Puerto Vallarta.

Al llegar al cruce con la Av. Los Picos, la camioneta impactó a un hombre que circulaba en motocicleta y fue arrastrado varios metros sobre el pavimento, y posteriormente fue identificado como Carlos Lizardi.

Ante los señalamientos que indicaban que la alcaldesa se había retirado del lugar en otro vehículo después del accidente, el Ayuntamiento de El Salto informó que los involucrados permanecieron en todo momento y colaboraron con las autoridades para las diligencias ministeriales y periciales.

Asimismo, el Ayuntamiento aclaró que brindarán las facilidades correspondientes para esclarecer el caso. Además, en un comunicado lamentaron lo sucedido y confirmaron que solventará los gastos funerarios de Carlos Lizardo y su traslado a la ciudad, ya que era originario de la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde se espera que sus familiares le den el último adiós.