Hombre Atropellado por Auto donde Viajaba Alcaldesa de El Salto era Repartidor de Periódicos

El hombre que murió atropellado por un vehículo en el que iba a bordo la alcaldesa de El Salto, Jalisco, era un repartidor de periódicos

Carlos LizardiFoto: N+

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Tragedia en Nayarit: un repartidor de periódicos fue atropellado por el vehículo de la alcaldesa de El Salto. Las autoridades investigan el accidente. Conoce los detalles.

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