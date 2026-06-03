Balacera en Michoacán Hoy: Encuentran Cinco Muertos en Zamora

Los presuntos responsables del multihomicidio en Zamora, Michoacán, escaparon del lugar de los hechos

Operativo de seguridad en Michacán.Operativo de seguridad en Michacán. Foto: @SSeguridad_Mich | Archivo
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