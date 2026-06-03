Balacera en Michoacán Hoy: Encuentran Cinco Muertos en Zamora

Este miércoles, 3 de junio de 2026, se registró una balacera en Zamora, Michoacán, el saldo es de cinco muertos.

Según los primeros reportes, la Guardia Civil atendió una llamada por detonaciones de arma de fuego en la colonia Primero de Mayo, al llegar al lugar localizaron los cinco cuerpos sin vida.

Buscan a responsables de multihomicidio en Zamora

Los presuntos responsables del multihomicidio escaparon del lugar de los hechos, mientras que las víctimas no han sido identificadas.

De inmediato, la zona fue asegurada en espera de los servicios periciales de la Fiscalía estatal, además, se mantiene un despliegue operativo para reforzar la seguridad y coadyuvar en la localización de los responsables.

Con información de N+.

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