Joven Muere y Otro Resulta Herido tras Accidente en Félix U. Gómez en Monterrey

Un fuerte accidente automovilístico ocurrido durante la madrugada de este lunes 22 de septiembre en la zona centro de Monterrey dejó como saldo una persona fallecida y otra más con lesiones de gravedad. El siniestro se registró sobre la avenida Félix U. Gómez, entre la avenida Constitución y Florencio Antillón, en un tramo de alta circulación vehicular. De acuerdo con los primeros reportes, dos jóvenes viajaban a bordo de un automóvil compacto sobre la avenida Eugenio Garza Sada, circulando de sur a norte a exceso de velocidad.

El conductor perdió el control del vehículo, se subió al camellón central y terminó impactándose de costado contra el muro de concreto que forma parte de la infraestructura del metro. El accidente ocasionó que el copiloto perdiera la vida de manera instantánea, debido a la fuerza del golpe recibido. Su cuerpo quedó atrapado entre el vehículo, lo que complicó las labores de rescate.

Por su parte, el conductor resultó con lesiones de consideración. Elementos de Rescate de Monterrey y personal de cuerpos de auxilio estatales acudieron de inmediato al lugar, encontrándolo en estado grave. Tras ser liberado de la unidad, fue trasladado de urgencia al Hospital Metropolitano, donde ingresó con una perforación de pulmón y permanece bajo atención médica especializada.

Al interior del vehículo, las autoridades localizaron una botella de tequila, de que los jóvenes habían ingerido alcohol antes de protagonizar el accidente. Sin embargo, las investigaciones oficiales continuarán para determinar con certeza las causas que originaron el accidente.

La zona fue acordonada por elementos de tránsito y policía, lo que provocó el cierre de uno de los carriles de la avenida Félix U. Gómez. Durante varias horas, personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y peritos trabajaron en el sitio para recabar evidencias y liberar el cuerpo del copiloto, el cual quedó atrapado. Fue hasta cerca de las 4:00 de la mañana cuando, con ayuda de equipo hidráulico, se logró retirar a la víctima y restablecer por completo la circulación.

