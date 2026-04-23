Activan “Operativo Mochila” por Nueva Presunta Amenaza de Tiroteo en Escuela de Saltillo

Una presunta segunda amenaza de tiroteo alertó a los padres de familia de la Secundaria Eulalio Gutiérrez ubicada en la colonia Bonanza en Saltillo, lo que se vio reflejado en un ausentismo escolar superior al 50%.

A través de redes sociales, se difundió una fotografía con una amenaza para este jueves 23 de abril, sin embargo, la directora del plantel, Mayra Vega, descartó que se tratara de una situación actual.

Supuesta Amenaza de Tiroteo Provoca Ausentismo Superior al 50% en Secundaria de Saltillo.

Así mismo se informó que mantienen el protocolo de ingreso de los estudiantes con el apoyo de detectores de metal. Se dio a conocer que a la hora de ingreso, se contó con la presencia de elementos de la unidad del Grupo Reacción Sureste.

Alumno lleva arma de postas y cuchillo a escuela en Piedras Negras

Un alumno del CBTIS #34, en Piedras Negras, fue sorprendido con un arma de postas y un cuchillo cuando intentaba ingresar al plantel, lo que provocó la activación de los protocolos de seguridad. El hallazgo ocurrió durante una revisión de rutina en el acceso principal la mañana del 23 de abril, cuando personal escolar detectó los objetos en su mochila.

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Tras la intervención, la situación fue controlada sin que se registraran incidentes mayores y se dio aviso a las autoridades correspondientes para el seguimiento del caso. La Fiscalía General del Estado tomó conocimiento de lo ocurrido y confirmó que no hubo personas lesionadas. Se indicó que el menor habría portado el cuchillo y el arma de postas luego de haber acudido días antes a un rancho.

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