Asesinan a Balazos a Pareja en la Zona Norte de la Ciudad de Monterrey

Una pareja fue asesinada en un ataque armado mientras caminaban sobre el puente de un canalón en la zona norte de Monterrey, Nuevo León. La agresión se registró por parte de sujetos que viajaban a bordo de un auto, durante la noche del lunes 22 de septiembre en la calle Pirámide a la altura de la calle Balanza, en la colonia san Bernabé.

Noticia relacionada: Madre e Hija Embarazada son Asesinadas a Balazos en Monterrey

La pareja fue sorprendida por hombres armados que dispararon contra ellos cuando se encontraban en plena vía pública del municipio de Monterrey. El hecho fue reportado al número de emergencias 911 y minutos más tarde arribaron al sitio elementos de Fuerza Civil y paramédicos de la Cruz Roja, quienes encontraron al hombre y la mujer en el piso y confirmaron el doble homicidio.

El hecho ha causado alarma entre los vecinos de la colonia San Bernabé, quienes comentaron que en la zona donde ocurrió el ataque armado, suelen ver constantemente a personas reunidas presuntamente vendiendo droga; un dato relevante para la investigación del caso por parte de las autoridades municipales y estatales.

Video: Matan a Pareja a Balazos en Monterrey, NL

Investigan doble homicidio en la colonia San Bernabé, en Monterrey

De acuerdo con el reporte de las autoridades, en el lugar fue encontrada sin vida una mujer de aproximadamente 35 años de edad, de complexión robusta, tez morena, cabello pelirrojo; y un hombre de unos 40 años de edad, de complexión delgada, moreno, cabello negro. Las dos víctimas presentaban impactos de bala en la cabeza y hasta el momento, no han sido identificados de manera oficial.

Oficiales de la Policía Estatal y agentes ministeriales aseguraron la zona para iniciar con las investigaciones correspondientes y el levantamiento de los cuerpos para realizarles la autopsia de ley. Este caso se suma a la decena de personas que han sido asesinadas en menos de 72 horas en la zona norte de la ciudad de Monterrey.

Historias recomendadas:

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH