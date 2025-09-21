Asesinan a Dos Hombres en Ataque Armado en Monterrey

La tarde de este domingo 21 de septiembre, alrededor de las 02:00 de la tarde, fueron asesinados a balazos dos hombres en un ataque armado registrado en las calles de la colonia Reforma, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

Vecinos de la colonia Reforma escucharon detonaciones de arma de fuego y minutos más tarde, al salir de sus viviendas, encontraron a las dos víctimas con heridas de bala, una de ellas sobre la calle 25 de Abril, por lo que de inmediato dieron aviso a los cuerpos de emergencia y a las autoridades de seguridad.

Al lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja y del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), quienes confirmaron la muerte de dos hombres de 22 y 45 años de edad, que no han sido identificadas de manera oficial. Posteriormente, elementos de la Policía de Monterrey y Fuerza Civil acordonaron la zona en espera de los policías ministeriales y peritos para realizar el levantamiento de los cuerpos e iniciar con las indagatorias correspondientes.

Investigan homicidio de dos hombres en la colonia Reforma

De acuerdo con el reporte de las autoridades, una de las víctimas quedó dentro de un domicilio con al menos dos impactos de proyectil de arma de fuego, uno de ellos en el tórax y otro en su brazo derecho. Mientras que, el otro hombre quedó tendido en la calle 25 de Abril, afuera de la vivienda, con tres heridas de bala, una en el antebrazo derecho, la segunda en el lado derecho del tórax y el la tercera en la pelvis.

Policías ministeriales y personal de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León también arribaron al lugar para realizar el levantamiento de evidencia que ayuden a la investigación del caso. Además, comenzaron la búsqueda de los presuntos responsables en los alrededores de donde ocurrió el crimen.

