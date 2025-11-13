Inicio Monterrey Familias se Reúnen para Disfrutar de las Auroras Boreales por Segundo Día en García, Nuevo León

Familias se Reúnen para Disfrutar de las Auroras Boreales por Segundo Día en García, Nuevo León

Las familias se estacionaron a un costado de la carretera Icamole en espera de que las auroras boreales pintaran el cielo de García por segundo día consecutivo

Auroras boreales en la carretera a Icamole, en García

Auroras boreales en la carretera a Icamole, en García. Foto: N+

Auroras boreales pintaron otra vez el cielo en el municipio de García, Nuevo León, durante la noche del miércoles 12 y madrugada de este jueves 13 noviembre. El fenómeno astronómico se registró a la altura de la carretera a Icamole, donde decenas de familias se reunieron para apreciar y documentar las luces verdosas.

Padres e hijos desenfundaron sus celulares y telescopios para ver el hecho poco usual que ya se había presentado el martes y la madrugada del miércoles 12 de noviembre. A diferencia del primer día, esta vez la gama de luces rojizas y verdosas de las auroras boreales no se apreciaron con gran magnitud, por lo que, las familias se retiraron después de un par de horas, cerca de las 02:00 de la mañana.

Auroras boreales sorprenden en Nuevo León, ¿cómo se forman?

La noche del martes 11 y madrugada del 12 de noviembre, este fenómeno astronómico que rara vez se observa en esta región de México, sorprendió en el cielo del municipio de García, principalmente en la carretera a Icamole. Las auroras boreales con tonos rojizos y verdosos lograron apreciarse con facilidad.

Diversos usuarios compartieron en redes sociales fotografías y videos de este espectáculo natural producido por la interacción de partículas cargadas provenientes del Sol con el campo magnético terrestre. Esta semana la actividad geomagnética alcanzó niveles elevados debido a una tormenta solar de categoría G4, una de las más intensas en los últimos años, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional y observatorios astronómicos.

Las auroras boreales suelen ser visibles en regiones cercanas a los polos, pero en ocasiones de alta actividad solar como la de esta semana, puede extenderse a latitudes más bajas, como ocurrió en García, Nuevo León. Además, la baja contaminación lumínica en la carretera a Icamole permitió una mejor visibilidad de este fenómeno astronómico.

