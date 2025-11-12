Disparos Desatan Operativo en San Pedro, NL: Detienen a Un Hombre en el Cerro de Loma Larga

Una fuerte movilización policiaca se registró la tarde de este miércoles 12 de noviembre en el municipio de San Pedro Garza García, luego de que un hombre realizara detonaciones con arma de fuego en las inmediaciones de la colonia Villa San Agustín y posteriormente huyera hacia el Cerro de la Loma Larga. De acuerdo con los primeros informes, empleados del edificio “Los Soles”, ubicado sobre la avenida Lázaro Cárdenas, reportaron haber escuchado varios disparos que provenían de la zona de maleza cercana al inmueble.

Video: Detienen a Hombre Tras Realizar Detonaciones con Arma de Fuego en San Pedro

Alarmados por la situación, algunos trabajadores observaron desde los distintos niveles del edificio y alcanzaron a distinguir a un hombre de aproximadamente 40 años de edad, quien vestía una camisa roja y pantalón de mezclilla, mientras caminaba con dirección a la parte alta del cerro, rumbo a la zona de la Independencia, ya dentro del municipio de Monterrey.

Autoridades se dirigieron al Cerro de la Loma Larga para lograr la detención del hombre

Ante el reporte ciudadano, elementos de Fuerza Civil, Agentes Ministeriales y Policías de San Pedro implementaron un operativo conjunto para localizar al presunto responsable. Tras varios minutos de búsqueda, los uniformados lograron interceptar y detener al individuo en un punto elevado del cerro.

Durante el proceso de detención, el hombre que llevaba una mochila negra en la espalda se despojó de ella y la arrojó hacia la zona baja cubierta de maleza, aparentemente con la intención de ocultarla. Las autoridades continúan con las labores de rastreo en esa área para localizar la mochila y determinar su contenido, el cual podría resultar clave para la investigación.

Noticia relacionada: Detienen a Pasajero por Comportamiento Agresivo en Vuelo de Volaris; Enfrentará Cargos Federales

El sospechoso no ha sido identificado oficialmente; sin embargo, fue asegurado y trasladado por las autoridades para su puesta a disposición ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación legal.

Elementos de seguridad permanecen desplegados tanto en el Cerro de la Loma Larga como en los alrededores de la colonia Villa San Agustín, con el fin de garantizar la seguridad de los habitantes y descartar cualquier otro riesgo.

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas, aunque las investigaciones continúan para esclarecer el motivo de las detonaciones y determinar si el detenido actuó solo o en compañía de otras personas.

Historias recomendadas:

Con información de Alexis Lozano / Noticias N+

RR