Comienza Programa de Canje de Armas por Dinero en Guadalupe, Nuevo León: ¿Cuánto Puedo Ganar?

Este lunes 22 de septiembre arrancó en la Plaza Principal de Guadalupe, Nuevo León, el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, una estrategia coordinada por autoridades de los tres niveles de gobierno que busca retirar de circulación armas de fuego, municiones e incluso granadas, a cambio de incentivos económicos en efectivo.

Durante el evento de inicio, se realizó una demostración pública en la que se destruyó un rifle. El arma había sido entregada por una ciudadana de forma anónima. Con esta acción se pretende mostrar el compromiso de las autoridades en la construcción de una cultura de paz y la reducción de riesgos en los hogares.

¿Qué días estará instalado el módulo de canje de armas en Guadalupe?

El módulo de canje permanecerá instalado desde el 22 al 26 de septiembre en la Plaza Principal de Guadalupe. La dinámica no requiere trámites ni registros personales, lo que permite a los ciudadanos participar con total discreción y sin ser investigados. De acuerdo con la logística oficial, el armamento entregado se clasifica en nueve rangos, sin importar si se encuentra en condiciones útiles o inutilizables. En cuanto a los montos que se entregan, estos varían según la categoría del arma.

¿Cuánto dinero puedo ganar al canjear una arma?

Para aquellas armas que están en funcionamiento, los apoyos comienzan en 9 pesos por cartuchos y alcanzan hasta 26 mil 450 pesos en el caso de ametralladoras ligeras o pesadas. Por otra parte, las armas inutilizables también son aceptadas, con incentivos que van desde 25 pesos en granadas hasta 13 mil 390 pesos en fusiles semiautomáticos. Con esta iniciativa, las autoridades busca enviar un mensaje para reducir la presencia de armas en los hogares, y así disminuir los riesgos de accidentes y fortalecer la seguridad en la comunidad.

Con información de Ángel Giner | N+

DAGM