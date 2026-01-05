¿Cómo Estará el Clima para Hoy 5 de Enero de 2026 en Nuevo León? Pronóstico del Tiempo

La zona metropolitana de Monterrey amaneció este lunes 5 de enero con temperaturas de entre 15 y 16 grados, cielo mayormente soleado y buena calidad del aire; sin embargo, para el próximo fin de semana se espera la llegada de un sistema frontal que provocará un marcado descenso térmico.

De acuerdo con el reporte meteorológico, durante las primeras horas de este lunes se registraron condiciones estables en la región, con cielo despejado o con escasa nubosidad. En cuanto a la calidad del aire, cuatro estaciones de monitoreo ambiental reportaron niveles aceptables, mientras que las once restantes marcaron Buena calidad al inicio de la jornada.

Para el resto de la semana, se prevé que continúen dominando los sistemas de alta presión sobre gran parte del país, lo que favorecerá condiciones de estabilidad atmosférica. Esto se traducirá en días con cielo soleado a medio nublado, sin probabilidades significativas de lluvia y con temperaturas cálidas, cercanas a los 30 grados centígrados desde este lunes y hasta el viernes, con un ambiente más propio de la primavera.

Pronóstico cambiara el fin de semana en Nuevo León

No obstante, el panorama cambiará de manera importante durante el fin de semana. Para el sábado se anticipa el ingreso de un nuevo sistema frontal de intensidad considerable, el cual provocará un fuerte descenso de temperaturas y la posibilidad de precipitaciones. Este fenómeno podría acentuar el contraste térmico, con mínimas de un solo dígito previstas para el domingo, lunes, martes y miércoles siguientes.

Las probabilidades de lluvia, aunque aún variables, se estiman entre el 20 y 30 por ciento a partir del sábado, cifras que podrían ajustarse conforme se acerque el fin de semana. Ante este escenario, se recomienda a la población adelantar preparativos y mantenerse atenta a las actualizaciones del pronóstico, ya que el cambio de temperaturas podría ser significativo.

