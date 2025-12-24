¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 24 de Diciembre 2025? Temperaturas para Nochebuena

Este martes 24 de diciembre, víspera de la Navidad, las condiciones del tiempo en Nuevo León se presentan favorables, especialmente en el área metropolitana de Monterrey. Durante las primeras horas de la mañana, la ciudad amaneció con cielo nublado, buena calidad del aire y temperaturas cercanas a los 19 grados centígrados, lo que generó un ambiente agradable para las actividades al aire libre.

De acuerdo con el pronóstico, estas condiciones se mantendrán a lo largo del día, con cielo medio nublado y mínimas probabilidades de lluvia. Las temperaturas no presentarán cambios significativos durante la jornada, manteniéndose dentro de un rango templado.

Para mañana miércoles 25 de diciembre, Día de Navidad, se esperan condiciones muy similares a las de hoy. El cielo permanecerá medio nublado, con temperaturas en rangos parecidos y sin probabilidades importantes de lluvia, por lo que se anticipa un clima estable para quienes planeen reuniones o actividades familiares.

Cambios en el clima durante el fin de semana

Para los siguientes días, viernes y sábado, el pronóstico indica un cambio gradual en las condiciones del tiempo. Se esperan cielos mayormente soleados y un incremento en las temperaturas máximas, las cuales podrían alcanzar valores cercanos a los 28 grados centígrados. Sin embargo, para el domingo se prevé un cambio importante en el clima, debido a la llegada de un nuevo frente frío. Este sistema traerá probabilidades de lluvia a partir de la noche del domingo y ocasionará un marcado descenso de temperaturas para los días lunes y martes.

Con el ingreso del frente frío, se esperan mínimas entre los 7 y 8 grados centígrados, mientras que las temperaturas máximas rondarían los 15 grados. Además, se prevén lluvias durante el lunes, por lo que se recomienda tomar precauciones ante el descenso térmico. Para el último día del año 2025, el 31 de diciembre, se pronostican temperaturas mínimas de 12 grados y máximas de 20 grados, con cielo medio nublado y sin probabilidades de lluvia. Para el 1 de enero de 2026, las temperaturas máximas alcanzarían los 24 grados.

Durante la medianoche del Año Nuevo, se espera una temperatura aproximada de 13 grados, por lo que se anticipa un ambiente fresco, ideal para planear con anticipación la vestimenta para los festejos.

A nivel nacional, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, junto con un canal de baja presión en superficie, generarán probabilidades de lluvia en el sureste del país y la Península de Yucatán. En contraste, un nuevo frente frío se aproximará al norte de Baja California, con probabilidades de lluvia en las próximas 24 horas.

