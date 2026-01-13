¿Cómo Estará el Clima para Hoy 13 de Enero de 2026 en Nuevo León? Pronóstico del Tiempo

Nuevamente se presentaron temperaturas de 7˚ a 8˚ en la zona metropolitana de Monterrey al amanecer, incluso más frías en algunos sectores, lo que es muy normal. La concentración de humedad en el ambiente hace que la sensación térmica vaya por debajo de lo que marca la temperatura, por lo que siguen dominando las mañanas muy frías.

La masa de aire ártico sigue cubriendo al noreste, oriente, centro y parte del sureste del territorio nacional con sus bajas temperaturas. A partir de mañana se espera que la masa de aire frío se comience a modificar.

Hoy las máximas se esperan de 14˚ a 15˚ y a partir de mañana pueden ser de 22˚ a 23˚, disminuyendo la cantidad de nubosidad y las probabilidades de lluvia, sin embargo, las temperaturas mínimas seguirán cerca, o debajo de los 10˚ y las máximas irán a los 20˚ o ligeramente arriba.

Video: Clima Hoy en Nuevo León: Pronóstico Matutino del Martes 13 de Enero de 2026

Se presentará nuevo Frente Frío el fin de semana

Hacia el jueves, una nueva masa de aire frío con menor intensidad cruzará por el sur de Texas y provocará un leve cambio en las temperaturas. El sábado se estará presentando un nuevo otro frente frío que mantendrá las temperaturas frías al amanecer y frescas a medio día, con cielos medio nublados y menores probabilidades de lluvia.

Por la tarde nuevamente incrementan las probabilidades de precipitación cerca del 25% por lo que pudiera presentarse algo muy aislado, similar a las precipitaciones del día de ayer. En los siguientes días disminuyen las probabilidades, volviendo a aparecer el domingo.

