¿Cómo Estará el Clima para Hoy 2 de Marzo de 2026 en Nuevo León?; Pronóstico del Tiempo

Este lunes 2 de marzo por la mañana, los dos aeropuertos de la zona metropolitana reportan lluvia ocasional. La alta concentración de humedad en el ambiente está generando condiciones propicias para la presencia de nublados y probabilidad de lluvia durante las primeras horas del día, momento en el que la humedad se concentra y puede ocasionar neblina o llovizna.

A las 8:00 horas, las temperaturas se mantienen estables, cercanas a los 19 grados, con cielo mayormente nublado. En cuanto a la calidad del aire, cinco estaciones de monitoreo ambiental reportan niveles Aceptables, mientras que diez registran Buena calidad en la zona metropolitana de Monterrey.

El ingreso de humedad proveniente del Golfo de México se mantendrá a lo largo de la semana, favoreciendo días nublados y probabilidades de precipitación por las mañanas de hasta un 20 por ciento. Las temperaturas se mantendrán estables, con máximas alrededor de los 30 grados.

Nuevo Frente Frío

Hacia el final de la semana, la llegada de un nuevo Frente Frío podría incrementar las probabilidades de lluvia y provocar un descenso en las temperaturas máximas, colocándolas por debajo de los 30 grados.

Marzo inicia con un panorama muy distinto al registrado durante las últimas dos semanas de febrero, cuando predominaba un ambiente sumamente seco, altos niveles de contaminación y una mayor incidencia de incendios en la zona metropolitana. Ahora, el entorno cambia con mayor humedad, nublados y posibilidad de precipitaciones.

