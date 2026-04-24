¿Cómo Estará el Clima para Este Fin de Semana en Nuevo León?; Estas son las Temperaturas

Luego de una semana marcada por el descenso de temperaturas y lluvias debido al Frente Frío número 45, el clima en Monterrey dará un giro hacia condiciones más cálidas, con la llegada de una onda de calor que comenzará a sentirse desde este viernes 24 de abril.

Durante las primeras horas del día, se registraron temperaturas entre los 23 y 24 grados, con un cielo nublado que irá despejándose parcialmente conforme avance la jornada. Para la tarde, se espera un ambiente caluroso, con máximas que oscilarán entre los 33 y 34 grados.

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De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, este incremento en las temperaturas forma parte de una onda de calor que afectará a varias regiones del país, incluyendo el sur de Nuevo León. Además, la sensación térmica podría alcanzar hasta los 37 grados, debido a la combinación de calor y humedad.

Condiciones de precipitaciones para Nuevo León

Las condiciones de altas temperaturas se mantendrán durante el fin de semana y se extenderán hasta el jueves de la próxima semana, con bajas probabilidades de lluvia. Sin embargo, se prevé que para lunes y martes exista un 24% de probabilidad de precipitaciones.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada, usar bloqueador solar y evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas, cuando la radiación es más intensa.

Asimismo, se hace un llamado a proteger a niños y adultos mayores, evitando que realicen actividades extenuantes durante los periodos de mayor calor.

Se espera que hacia inicios de mayo regresen las lluvias junto con un ligero descenso en las temperaturas, lo que podría dar un respiro tras varios días de intenso calor.

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