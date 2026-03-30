¿Cómo Estará el Clima para Hoy 30 de Marzo de 2026 en Nuevo León? Pronóstico del Tiempo

La zona metropolitana de Monterrey inició la semanacon cielo nublado, temperaturas frescas y buena calidad del aire; sin embargo, hacia la segunda mitad de la semana se prevé un incremento en las probabilidades de lluvia debido a la llegada de un frente frío.

Durante las primeras horas de este lunes 30 de marzo, los termómetros marcaron alrededor de 19 grados en la mayoría de las estaciones, mientras que en Santa Catarina se registraron 17 grados y en algunos puntos al norte hasta 20 grados. En tanto, la calidad del aire se reportó como buena en toda la red de monitoreo ambiental.

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A nivel nacional, se esperan condiciones de inestabilidad debido a la presencia de una vaguada en niveles altos de la atmósfera, lo que generará lluvias en distintas regiones del país. Estas precipitaciones podrían extenderse durante la semana hacia la Sierra Madre Occidental, así como al occidente, centro y sureste del territorio nacional. Incluso, no se descarta la posibilidad de nevadas en zonas elevadas del centro y oriente del país por la entrada de aire frío.

Habrá probabilidad de lluvia el fin de semana

Para Nuevo León, el pronóstico indica que entre lunes y miércoles prevalecerá un cielo medio nublado, con temperaturas máximas ligeramente superiores a los 30 grados y baja probabilidad de lluvia.

No obstante, las condiciones comenzarán a cambiar a partir del jueves, cuando aumenten las probabilidades de precipitación hasta un 36 por ciento. Para el sábado, estas podrían alcanzar hasta un 75 por ciento, con la proximidad de un frente frío que, además, provocará un descenso en las temperaturas a partir del domingo.

De acuerdo con los pronósticos, esta tendencia se mantendría durante los días siguientes, por lo que la próxima Semana Santa en Monterrey estaría marcada por lluvias y un ambiente más fresco, a diferencia de años anteriores caracterizados por el calor y el cielo despejado.

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