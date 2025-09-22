¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 22 de Septiembre de 2025? Estas son las Temperaturas

Monterrey arranca la semana laboral con un panorama variable en las condiciones climáticas. Durante el amanecer de este lunes 22 de septiembre, las temperaturas en Monterrey, Nuevo León son entre los 21 centígrados y 25 grados, acompañadas de cielo nublado y una buena calidad del aire, lo que permitió un inicio de jornada agradable para la ciudadanía de Nuevo León. Para el resto del día lunes 22 de septiembre, las previsiones apuntan a un ambiente mayormente soleado, con temperaturas que alcanzarán los 33 grados como máxima.

Video: ¿Cómo Estará el Clima Hoy 22 de Septiembre de 2025 en Nuevo León? Gaby Lozoya te lo Dice

Tanto lunes como martes 23 de septiembre se mantendrán con mínimas probabilidades de lluvia, lo que favorece las actividades al aire libre; sin embargo, se anticipa un cambio importante en el comportamiento del clima conforme avance la semana. De acuerdo con los pronósticos, a partir del miércoles 24 de septiembre podrían comenzar a regresar las precipitaciones a la región, incrementándose de manera más significativa hacia el jueves.

Este fenómeno traerá consigo una disminución en las temperaturas, que se mantendrán por debajo de los 30 grados en la segunda mitad de la semana. Así, se espera un marcado contraste entre los días soleados y calurosos del inicio y el ambiente más nublado y lluvioso que predominará posteriormente.

Noticia relacionada:¿Cómo Estará el Clima Hoy 22 de Septiembre de 2025 en Nuevo León? Gaby Lozoya te lo Dice

El origen de estas precipitaciones está vinculado con la llegada de un nuevo sistema frontal a la frontera norte de México a mitad de semana. Dicho sistema favorecerá el desarrollo de lluvias y tormentas en la región, lo que también contribuirá a moderar las altas temperaturas y mantener un clima más fresco hacia el cierre de la semana laboral.

Huracanes y tormentas mantienen en alerta la actividad ciclónica de este 2025

Por otra parte, la temporada de huracanes continúa muy activa en ambos océanos. En el Pacífico oriental, la Tormenta Tropical Narda se localizó esta mañana a 255 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero. Registra vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora y se desplaza paralelo a la costa a una velocidad de 19 kilómetros por hora. Se espera que este fenómeno evolucione a huracán durante el transcurso del martes, aunque permanecerá lejos del territorio nacional mexicano, sin representar un riesgo directo.

En cuanto al Atlántico, el huracán Gabrielle ha alcanzado la categoría de huracán mayor, con vientos de hasta 195 kilómetros por hora. Actualmente se ubica a 310 kilómetros al sureste de Bermuda y avanza con rumbo norte a 17 kilómetros por hora. Además, se vigilan dos zonas de inestabilidad con potencial ciclónico a mitad del Atlántico, aunque ambas presentan trayectorias similares a Gabrielle y no representan peligro para México.

Con ello, se espera una semana de contrastes marcada por el calor inicial y la llegada de lluvias moderadas en Monterrey, mientras en el océano las condiciones ciclónicas mantienen en alerta a los especialistas.

Historias recomendadas:

Con información de Mauro Morales/ Noticias N+

RR