¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 6 de Noviembre de 2025?; Estas son las Temperaturas

Desde las primeras horas de este jueves 6 de noviembre, la calidad del aire se reporta como mala en el municipio de Escobedo, ubicado al norte del área metropolitana de Monterrey. De acuerdo con el monitoreo ambiental, siete estaciones registran calidad del aire aceptable y otras siete muestran niveles buenos, mientras Escobedo presenta concentraciones más altas de contaminantes.

Durante la mañana, las temperaturas mostraron notables variaciones: en la zona de Valle Alto se registraron 11 °C, mientras que en La Universidad, La Fe y Santa Catarina el termómetro marcó alrededor de 18 °C a las 7:00 horas. Conforme avance el día, se espera un rápido incremento de temperatura, alcanzando máximas cercanas a los 30 °C por la tarde.

El pronóstico indica que el cielo permanecerá despejado, sin posibilidad de lluvias, y con una humedad ambiental cercana al 30 %, por lo que la sensación térmica será similar a la temperatura real. Sin embargo, la falta de viento dificultará la dispersión de los contaminantes, lo que puede mantener las condiciones de mala calidad del aire en la zona norte del área metropolitana.

Incremento de temperatura y llegada de un frente frío en Nuevo León

En los próximos días se prevé la continuidad de cielos soleados y temperaturas en aumento, alcanzando 33 °C el viernes y 32 °C el sábado. Posteriormente, como suele ocurrir tras un periodo cálido, se espera un notable descenso de temperatura con la llegada de un nuevo frente frío a partir del domingo.

Este sistema provocará un fuerte descenso en las mínimas, que podrían ubicarse entre 11 ° y 9 °C el lunes y martes, generando un marcado contraste térmico en pocos días.

Con la entrada del frente frío el domingo, los vientos cambiarán de dirección hacia el norte o noroeste, con una probabilidad del 20 % de lluvias ligeras durante la tarde o noche, momento en que iniciará el descenso de temperatura que continuará a inicios de la próxima semana.

Finalmente, la Onda Tropical número 40 cruzará el Golfo de Tehuantepec, ocasionando lluvias en el sureste de México. En contraste, el norte del país seguirá bajo la influencia de un sistema de altas presiones, lo que favorecerá días soleados y sin precipitaciones.

