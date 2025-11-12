Desfile de la Revolución Mexicana en Monterrey: ¿Dónde, Cuándo y a Qué Hora Será?

El próximo 20 de noviembre se conmemora el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana, por lo que, el estado de Nuevo León realizará un gran desfile cívico en la ciudad de Monterrey como parte de la celebración de este día festivo en México. Aquí en N+ te contamos todos los detalles para que asistas.

A pesar de que el Día de la Revolución Mexicana es el 20 de noviembre, este 2025 el el tradicional desfile revolucionario se llevará a cabo el lunes 17 de noviembre. Iniciará a las 11:00 horas en la Explanada de los Héroes, ubicada frente al Palacio de Gobierno, en el centro de la ciudad de Monterrey.

Desde este punto de la Macroplaza de Monterrey partirá el contingente que recorrerá las principales calles del primer cuadro de la ciudad. En este desfile cívico-deportivo-militar por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana, participarán familias, instituciones educativas, fuerzas de seguridad y agrupamientos civiles.

Recorrido y cierres viales por desfile de la Revolución Mexicana en Monterrey

El desfile de la Revolución Mexicana comenzará en la Explanada de los Niños Héroes de la Macroplaza, recorrerá las principales calles del centro de Monterrey y finalizará en la Alameda Mariano Escobedo, ubicada en el cruce de las calles José María Pino Suárez, Washington, Julián Villagrán y José Silvestre Aramberri.

Para llevar a cabo este desfile cívico las autoridades de vialidad realizarán cierres en la avenida Constitución, entre Zuazua y Dr. Coss, así como en calles como Dr. Coss, Washington, Hidalgo y Pino Suárez, a partir de las 23:00 horas del domingo 16 de noviembre. Se invita a los ciudadanos asistir con vestuarios alusivos a la Revolución Mexicana.

