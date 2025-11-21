¿Cuándo y a Qué Hora es el MacroFest 2025 en Monterrey? Estos Artistas Darán Concierto Gratis

A 200 días del Mundial de Futbol 2026, donde Monterrey será una de las ciudades cedes para los partidos, se llevará a cabo el MacroFest 2025, un evento musical en el que se presentarán Alicia Villarreal, Pesado y La Firma. Aquí en N+ te compartimos los detalles para que vayas a bailar con tu familia y amigos.

El MacroFest 2025 será el próximo domingo 23 de noviembre a las 17:00 horas, en el Parque se Beisbol Acero que se encuentra dentro del Parque Fundidora, en la avenida Francisco I. Madero, en la colonia Obrera, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

¿Qué artistas estarán en el MacroFest 2025 en Monterrey?

En el MacroFest 2025 sonará el regional mexicano al estilo norteño con la voz de Alicia Villarreal, la cantante y compositora originaria del municipio de San Nicolás de los Garza, de donde también es La Firma, una de las dos agrupaciones musicales que tocará en este evento el próximo domingo 23 de noviembre.

El Grupo Pesado, la agrupación regiomontana conocida por sus éxitos como “Ojalá que te mueras”, “A chillar a otra parte, “Le creí”, entre otras canciones, también estará en el MacroFest 2025 en Monterrey, para seguir con las actividades de la cuenta regresiva para el Mundial de Futbol 2026.

Recuerda que la entrada es gratuita y para toda la familia; no te olvides de llevar tus botas y sombrero para disfrutar de la música norteña a partir de las 17:00 horas en el Parque se Beisbol Acero, dentro del Parque Fundidora; Alicia Villarreal, Grupo Pesado y La Firma te estarán esperando.

