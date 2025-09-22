Vinculan a Proceso a Hombre que Robó Decoración Para el Mundial de Futbol en Nuevo León

Un hombre de 64 años fue vinculado a proceso tras ser sorprendido robando un balón de fútbol de acrílico colocado para el Mundial de Futbol 2026 en la plaza principal de Guadalupe, Nuevo León. Las cámaras del C4 de Guadalupe captaron el momento del robo, lo que permitió a las autoridades identificar al presunto responsable.

Se trata de Daniel "N", quien fue detenido la semana pasada por Policías Municipales en la avenida Chapultepec y Arteaga, mientras intentaba escapar con la decoración que había colocado sobre el capó de su vehículo. Según los informes, el balón fue asegurado con una cuerda, en complicidad con una mujer que lo acompañaba.

En un video que circuló en redes sociales, se observa cómo ambos sujetos intentaron llevarse la estructura, el hombre explicó que la tomó porque “pensó que estaba muy caro y planeaba venderlo”.

Lo vinculan a proceso tras robo de balón en Guadalupe

Tras la audiencia, un Juez de Control determinó vincular a Daniel "N", por el delito de robo, pero no impuso ninguna medida cautelar, por lo que el imputado deberá presentarse de forma voluntaria cuando la autoridad lo requiera. Además, se estableció un plazo de un mes para la investigación complementaria, mientras se recaban más pruebas sobre el caso.

El presunto responsable fue finalmente interceptado en la calle Gardenia y Mármol, en la Colonia Rafael Ramírez, junto con su vehículo tipo Tsuru, y quedó a disposición del Ministerio Público.

Este hecho ocurrió en un momento en que la plaza principal de Guadalupe comenzaba a desmantelar las decoraciones instaladas con motivo de la próxima competencia mundial de fútbol, lo que llamó la atención de vecinos y transeúntes. La rapidez con la que las autoridades actuaron y la evidencia captada por las cámaras fueron determinantes para la detención y vinculación a proceso del hombre.

