José Luis García Dedica Palabras de Despedida y Agradecimiento a Débora Estrella y su Familia

José Luis García, conductor y periodista del equipo de N+ Monterrey, dedicó unas palabras de despedida a Débora Estrella, conductora de televisión que falleció el pasado 20 de septiembre en un accidente aéreo y con quien estuvo casado durante 10 años, luego de 5 años de noviazgo.

Con profunda tristeza, José Luis García lamentó la muerte de su exesposa Débora Estrella y dio su más sentido pésame a la familia Estrella Garza, a quienes acompañó desde el primer minuto en el que se dio a conocer la noticia durante el fin de semana, y también les expresó su cariño y agradecimiento.

Durante 15 años tuve la oportunidad de compartir mi vida con Débora. Nos conocimos en el 2005, nos casamos en el 2010 y en el año 2020 tomamos la decisión, de un modo adulto y serios los dos, siempre con mucho respeto, de que nuestras vidas iban por un camino distinto

José Luis García agregó que fue muy difícil lo que vivieron el fin de semana, tanto él como la familia de Débora, luego de confirmarse que ella era una de las dos víctimas que fueron halladas sin vida dentro de la avioneta que se desplomó en el Interpuerto dentro del Parque Industrial Ciudad Mitras, en García, Nuevo León.

Esta mañana, por eso quiero externar públicamente a la familia Estrella Garza, insisto, quienes me permitieron acompañarles este fin de semana, este sentimiento que se está a flor de piel. No tengo las palabras correctas, creo que no las tendré nunca. Y desde aquí todo el cariño, nada más abrazarlos. Fuimos familia por muchos años y seremos familia, me parece, siempre

El sábado 20 de septiembre que se registró el desplome de la aeronave en el municipio de García, José Luis compartió la noticia en sus redes sociales sin saber que una de las víctimas era su exesposa, desde ese momento comenzó a recibir una gran cantidad de mensajes y comentarios sobre el hecho. Esta mañana señaló que "es un tema para hablarlo de frente" y no a través de redes, por ello agradeció a N+ por permitirle el espacio para expresar sus condolencias a la familia Estrella Garza por la muerte de Débora.

Zyntia Vanegas, Pedro Piña, Michelle Orozco y Gaby Lozoya, conductores del noticiero matutino de N+ Monterrey, acompañaron y abrazaron a José Luis luego de dar el pésame y también expresaron sus condolencias a la familia, amigos y colegas de Débora Estrella, a quien describieron como una mujer feliz, profesional que se ganó todo el cariño de los televidentes en Nuevo León.

Agregaron que es una situación difícil y que no hay palabras suficientes para describir lo que están sintiendo al perder a una compañera y amiga como Débora. Todo el equipo de N+ Monterrey lamentamos la muerte de Débora Estrella y enviamos nuestro más sentido pésame a su familia Estrella Garza.

