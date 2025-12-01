Detectan Caso Aislado de Gusano Barrenador en Montemorelos, Nuevo León

Fue detectado otro caso de gusano barrenador de ganado (GBG) que se encontraba en un corral de engorda autorizado en el municipio de Montemorelos, Nuevo León. La situación fue notificada por el personal médico veterinario del lugar, quienes revisaron a la hembra bovina, procedente del sur de Veracruz.

Así lo informó este domingo 30 de noviembre la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA), que aclaró que "el riesgo de establecimiento del GBG en Nuevo León es mínimo y está bajo control”. Cabe destacar que este es el tercer caso detectado en Nuevo León durante este 2025.

Luego de darse a conocer el caso de miasis por gusano barrenador de ganado en Montemorelos, autoridades del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), activaron el protocolo de emergencia y llevaron a cabo la inspección del lote, así como la toma de muestras y la aplicación de los tratamientos correspondientes.

Suspenden temporalmente movilización de ganado hacia Nuevo León

Senasica informó que, de acuerdo con el análisis técnico, la infestación por gusano barrenador ocurrió antes de que el ganado arribara a Nuevo León, debido a esto, y como parte de las acciones para mitigar los riesgos, se suspenderá temporalmente la movilización de ganado desde zonas afectadas hacia el estado.

Esta suspensión durará hasta que concluya la investigación epidemiológica y las autoridades puedan garantizar que no ingresará a Nuevo León ganado infectado por el gusano barrenador, o que no haya sido inspeccionado en los Puntos de Verificación e Inspección Federales o Estatales.

