Sube Tarifa de Transporte Público en Nuevo León: ¿Cuánto Costará a Partir del 1 de Diciembre?

Como cada mes, este 1 de diciembre de 2025 se realizó el deslizamiento en las tarifas del transporte público en Nuevo León, incrementando 10 centavos el costo del pasaje en las líneas del Metro de Monterrey y en el servicio de los camiones Ruta Troncal, Directas, Alimentadoras y Remanentes.

Tal como se estableció en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León desde enero de 2025, cada mes subirá 10 centavos el costo de la tarifa del Metro de Monterrey y el servicio de transporte público de camiones. En el caso del metro será durante 65 meses, es decir, hasta mayo del 2030; y en los camiones hasta agosto del 2026.

¿Cuánto cuesta el pasaje del Metro de Monterrey en diciembre de 2025?

Actualmente, el costo del pasaje del Metro de Monterrey es de 9 pesos con 70 centavos, a partir de este lunes 1 de diciembre y durante todo el mes. Este aumento mensual de 10 centavos continuará hasta que la tarifa del metro alcance los 15 pesos, de acuerdo con lo establecido en la tabla del Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.

Para enero de 2026, el costo del pasaje del Metro de Monterrey subirá a 9 pesos con 80 centavos, y así seguirá de forma sucesiva cada mes hasta que se cumpla el periodo de los 65 meses, en mayo del 2030. Diversos usuarios se han manifestado en contra del aumento en la tarifa del metro y han denunciado constantemente las condiciones en las que operan los vagones.

¿Cuánto cuesta el pasaje de los camiones en Nuevo León este diciembre de 2025?

Este lunes 1 de diciembre el pasaje subió a 16 pesos con 20 centavos en las líneas de lo camiones de la Ruta Troncal, Rutas Directas, Ruta Alimentadora y Rutas Remanentes, de acuerdo con el deslizamiento mensual de la tarifa publicada en el Periódico Oficial de Nuevo León.

El aumento en la tarifa de los camiones se estableció para realizarse durante 20 meses, hasta que el pasaje alcance un costo total de 17 pesos, y la tarifa preferencial de 10 pesos, en agosto de 2026. Esto ha provocado que los ciudadanos de Nuevo León sigan protestando en las calles del centro de Monterrey para pedir un alto al deslizamiento mensual.

