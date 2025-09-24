Detiene a Supuesto Militar por Herir a Balazos a su Expareja en Salinas Victoria, Nuevo León

Un supuesto militar del Ejército Mexicano fue detenido por las autoridades luego de que supuestamente agrediera balazos a su expareja en el municipio de Salinas Victoria, Nuevo León. El despliegue fue reportado en las calles de la colonia Castilla Diamante, durante la noche del martes 23 de septiembre.

Noticia relacionada: Detienen a Hombre por Presunto Intento de Feminicidio en la Colonia Treviño en Monterrey

La movilización por parte de los policías municipales ocurrió después de que el supuesto militar escapara tras agredir a su expareja a quien presuntamente le disparó e hirió de bala al disparar un arma larga. El elemento del Ejército Mexicano habría subido a su camioneta para huir a exceso de velocidad al interior de la colonia Castilla Diamante, desatando la persecución.

Video: Militar Hiere a Balazos a Expareja y lo Detienen en Persecución en Salinas Victoria, NL

Aseguran camioneta en la que intentó huir presunto militar en Salinas Victoria

Luego de varios minutos, la persecución terminó con el aseguramiento de una camioneta color blanco y con la detención del presunto militar identificado como Uriel Fernando "N" de 31 años de edad, quien fue puesto a disposición del ministerio público para continuar con la investigación del caso, de acuerdo con lo informado por la Secretaría de Seguridad y Vialidad de Salinas Victoria.

Mientras tanto, la mujer lesionada, que hasta el momento no ha sido identificada de manera oficial, fue trasladada a un hospital para su atención médica debido a la herida causa por el roce de una bala y los médicos informaron que la víctima y expareja del presunto elementos del Ejército Mexicano se encuentra fuera de peligro.

Historias recomendadas:

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH