Hieren a Cuchilladas a Dos Jóvenes en Pelea Durante Partido de Fútbol en Juárez, Nuevo León

Un partido de fútbol terminó en una pelea que dejó como saldo a dos jóvenes heridos de gravedad con un arma blanca en la colonia Monte Kristal, en el municipio de Benito Juárez, Nuevo León. El hecho se registró alrededor las 10:00 de la noche del martes 23 de septiembre y generó la movilización de autoridades de seguridad.

Los jóvenes se encontraban en la cancha participando en un partido de fútbol cuando presuntamente se hicieron de palabras hasta que el conflicto escaló a la agresión con golpes y ataques con arma blanca. Dos de los jugadores resultaron heridos de gravedad luego de ser acuchillados en la pelea.

Jóvenes heridos durante pelea en partido de fútbol son trasladados a hospitales de Juárez

Después de recibir el reporte de la pelea con arma blanca y dos hombres heridos, paramédicos de la Cruz Roja y elementos de la Policía de Juárez se trasladaron hasta la cancha que se encuentra en la colonia Monte Kristal, en el municipio de Benito Juárez, para brindar los primeros auxilios a los lesionados y tomar conocimiento de los hechos.

Luego de valorar a los dos jóvenes heridos a cuchilladas, los paramédicos indicaron que se encontraban graves, por lo que, los trasladaron a diferentes hospitales cercanos para su atención médica. Por otro lado, a pesar de que llegaron los oficiales de la Policía de Juárez al lugar, no se reportaron personas detenidas por estos hechos.

Hasta el momento, ni las víctimas ni los demás hombres que estuvieron involucrados en la pelea han sido identificadas de manera oficial. Se espera que en las próximas horas las autoridades den una actualización sobre el estado de salud de los dos jóvenes que resultaron gravemente heridos durante el partido de fútbol.

