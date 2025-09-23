Muere Conductor tras Choque Contra Transporte de Personal en Apodaca, Nuevo León

La tarde de este martes 23 de septiembre se registró un trágico accidente, cuando un vehículo particular y un transporte de personal protagonizaron un choque frontal sobre el Camino a Agua Fría a la altura de la localidad Las Peñas en Apodaca, Nuevo León. Hasta el momento se reporta una persona sin vida.

De acuerdo con los primeros reportes, el impacto se habría originado por una invasión de carril, lo que provocó el choque entre ambas unidades. Como consecuencia del accidente, el conductor del automóvil particular perdió la vida en el lugar, quedando su cuerpo al interior del vehículo.

Elementos informaron que al menos una persona resultó lesionada y fue trasladada en camilla por personal de Protección Civil de Nuevo León; sin embargo, el número total de heridos no ha sido confirmado hasta el momento, aunque testigos refieren que más ocupantes del transporte de personal fueron atendidos.

Choque provoca caos vial en Camino a Agua Fría

La zona fue resguardada de inmediato por elementos de Protección Civil y personal de Tránsito de Apodaca, quienes cerraron la vialidad para evitar que pasara un accidente más. También arribaron peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) con el fin de llevar a cabo el levantamiento de evidencias y dar continuidad a las investigaciones correspondientes.

El choque generó una intensa carga vehicular, ya que algunos conductores se detenían a observar el choque, lo que obligó a las autoridades a reforzar el control del tráfico. Se espera que este sitio siga cerrado durante las próximas horas debido a que elementos de seguridad siguen en el sitio realizando las labores correspondientes.

Con información de Porfirio Medellín | N+

DAGM