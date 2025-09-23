Muere Hombre Dentro de la Central de Autobuses de Monterrey; Viajaba para una Consulta Médica

La mañana de este martes 23 de septiembre se registró la muerte de un hombre dentro de un autobús de pasajeros el cual arribó a la Central de Autobuses de Monterrey, Nuevo León, ubicada sobre la avenida Colón. Pasajeros y personal de este transporte se percataron de que el hombre no respondía, por lo que llamaron de inmediato a paramédicos.

De acuerdo con la información, la víctima fue identificada como Rafael, de 54 años de edad, quien había abordado el transporte en el estado de Veracruz, donde comenzó el viaje con el objetivo de acudir a una cita médica en la Ciudad de Monterrey. Según testigos, el hombre viajaba solo hasta la capital de Nuevo León.

Durante el trayecto, comenzó a sentirse mal debido a un dolor que tenía desde hace aproximadamente 15 días, motivo por el que había decidido buscar atención especializada. Al arribar a la terminal, los pasajeros se percataron de que Rafael permanecía inconsciente en su asiento, por lo que de inmediato se dio aviso a las autoridades.

Elementos de Protección Civil de Monterrey acudieron al lugar para brindar apoyo, pero al revisar al hombre confirmaron que ya no contaba con signos vitales. De manera inicial, se presume que la causa de su muerte estaría relacionada con problemas de salud, aunque serán las autoridades competentes quienes determinen con certeza lo ocurrido mediante una autopsia de ley.

El hecho generó sorpresa y tristeza entre los demás pasajeros, quienes señalaron que el hombre había viajado solo y que durante gran parte del recorrido se veía tranquilo, aunque en los últimos momentos permaneció en silencio. Personal de la central brindó apoyo y acompañamiento en la zona mientras se realizaban los trabajos correspondientes.

