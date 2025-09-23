Detienen Dos Menores y un Adulto por Robar Tráiler y Secuestrar a Chofer en Nuevo León

Dos menores de edad y un adulto fueron detenidos por la Policía de Guadalupe luego de robar un tráiler y secuestrar al chofer de la unidad pesada; así lo informó la dependencia este martes 23 de septiembre a través de sus cuentas oficiales en redes sociales.

De acuerdo con el reporte de la Policía de Guadalupe, el tráiler fue interceptado en la avenida Carlos Salinas de Gortari, en el municipio de Apodaca, Nuevo León, donde mantuvieron privado de la libertad al operador del transporte de carga.

Tras emitirse la alerta del hecho, con ayuda del sistema de monitoreo inteligente de cámaras de seguridad del C4 que detectó el tráiler con reporte de robo en la carretera Miguel Alemán y la avenida Ruiz Cortines, en la colonia Central de Carga, los elementos de la Policía de Guadalupe lograron la captura de los tres presuntos responsables, dos adolescentes y un adulto.

Les aseguran armas de fuego a menores y adultos detenidos tras robo de tráiler en Nuevo León

Fue hasta la avenida Bonifacio Salinas donde logran interceptarlos a los dos menores de identificados como Jesús de 16 años de edad y Bryan de 13 años de edad, junto con Ángel Rafael "N" de 24 años de edad, a quienes les aseguraron un arma de fuego calibre .22 con un cargador y cinco cartuchos hábiles y un inhibidor de señal de seis antenas, lo que impedía a la víctima comunicarse y evitar la localización por medio del GPS.

Luego de ser capturados en la colonia Central de Carga, los elementos de la Policía de Guadalupe pusieron al adulto de 24 años de edad a disposición del Ministerio Público por los delitos de robo de vehículo ejecutado con violencia, privación ilegal de la libertad y lo que resulte. Mientras que los menores de edad fueron consignados por secuestro exprés y robo de vehículo.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH