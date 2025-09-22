Detienen a 2 Hombres Presuntamente Relacionados con Asaltos con Violencia en Guadalupe, NL

Este lunes 22 de septiembre se dio a conocer la detención de dos hombres que portaban droga y pasamontañas en calles de la colonia Jardines de la Silla, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. De acuerdo con las autoridades, ambos sujetos habrían participado en diversos robos registrados en la zona.

Los detenidos fueron identificados como Elías “N”, de 37 años, y Miguel Ángel “N”, de 36 años, conocido como “El Miky”. Elementos de la Unidad de Investigación Criminal lograron ubicarlos por el sistema de videovigilancia del C4 de Guadalupe, que permitió seguir los movimientos de un vehículo sospechoso sobre la avenida Acueducto y Privada Guadalupe.

Una vez que confirmaron que las placas coincidían con las de un automóvil presuntamente usado en atracos, policías municipales rodearon el auto para detener a los sospechosos. Según las primeras investigaciones, ambos estarían relacionados con un asalto con violencia a una carnicería de la colonia Tierra Propia, ocurrido el pasado 17 de septiembre.

Investigan a detenidos por robos y delitos contra la salud en Guadalupe

Tras la detención, los sospechosos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes. Además de enfrentar cargos por delitos contra la salud, se indaga su posible participación en otros hechos delictivos cometidos en el municipio.

Durante una revisión, a los hombres les fueron aseguradas dos mochilas en cuyo interior se encontraron 46 dosis de cristal, un pasamontañas, dos básculas digitales, dinero en efectivo y un teléfono celular. Las autoridades informaron que los trabajos de vigilancia y seguimiento forman parte de los operativos permanentes de seguridad en Guadalupe, con el objetivo de prevenir delitos y dar respuesta inmediata a los reportes ciudadanos.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

DAGM