Detienen a Dos Hombres por Feminicidio de Madre e Hija Embarazada en Monterrey

La Policía Estatal de Nuevo León detuvo a dos hombres como presuntos responsables del feminicidio de una madre y su hija, quien tenía 6 meses de embarazo, registrado el pasado 21 de septiembre en la colonia Pedreras Fomerrey 106, en la zona norte del municipio de Monterrey.

De acuerdo con los oficiales de la División de Inteligencia de Fuerza Civil, los dos hombres armados, identificados como Obed “N" de 23 años de edad y Fabián “N" de 46 años de edad, fueron detenidos en calles de la colonia Lomas de San Martín, en la misma zona norte de Monterrey.

Los hombres fueron ubicados luego de labores de investigación en la calle 25 de Abril, lugar donde fueron asesinados dos hombres la tarde del 21 de septiembre, el mismo día que ocurrió el feminicidio de la madre e hija en la colonia Fomerrey 106. Las autoridades notaron que los rasgos físicos de los sujetos cumplían con los descritos, por lo que llevaron a cabo la detención para investigarlos.

Obed “N", alias “El Talibán”, de 23 años de edad ya era buscado por las autoridades de Nuevo León con una orden de aprehensión vigente por los delitos de secuestro agravado en grado de tentativa y robo con violencia. Ahora se le investiga también por presunto caso de feminicidio.

Tras su detención, a Obed "N" y Fabián “N" de 46 años de edad, les aseguraron dos armas cortas abastecidas, 69 dosis de marihuana y 73 dosis de cristal. Ahora se les señala por presuntamente haber acabado con la vida de una mujer embarazada de 23 años de edad, identificada como Yamileth, y su mamá, en un ataque a balazos ocurrido en la zona norte de Monterrey, donde en menos de tres días ya se registraron más de una decena de ejecuciones.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

