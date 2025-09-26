Detienen a Asiático por Presunto Abuso Contra su Empleada Dentro de Negocio en Monterrey

La tarde de este jueves 25 de septiembre, un hombre de origen asiático fue detenido por presuntamente cometer abusos en contra de una de sus empleadas dentro de un supermercado ubicado en la colonia Cumbres Octavo Sector en Monterrey, Nuevo León.

El hecho se registró alrededor de las 4:30 de la tarde al interior del negocio donde trabajaba la afectada. El presunto responsable fue identificado como Qianshan “N”, de 55 años de edad, quien fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey luego de que se recibiera un reporte en el C4 sobre una situación de abuso que ocurría en el lugar.

De acuerdo con la información, la víctima, una joven de 19 años, manifestó que estaba desempeñando sus labores en el área de caja cuando su jefe se le acercó y le entregó 100 pesos para que realizara una compra; sin embargo, relató que en ese momento el hombre la tomó de la mano y posteriormente le hizo tocamientos en diferentes partes del cuerpo, además de besarla sin su consentimiento, lo que la hizo sentirse intimidada y con temor.

Tras lograr apartarse, la joven salió del establecimiento y buscó a su novio, quien trabaja en un local cercano. Después de contarle lo sucedido, ambos decidieron comunicarse con las autoridades para solicitar apoyo. Minutos más tarde, los oficiales municipales arribaron al sitio y, con base en el señalamiento directo de la afectada, procedieron con la detención del sospechoso al exterior del negocio.

El hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que se encargará de integrar la carpeta de investigación correspondiente y definir su situación legal en las próximas horas.

La joven afectada, por su parte, fue acompañada por las autoridades para recibir la atención y el respaldo necesarios luego de lo ocurrido, a fin de garantizar su seguridad y darle seguimiento a su denuncia. Se espera que en las próximas horas el cuerpo de seguridad brinde más información sobre el procedimiento que se aplicará contra el detenido.

