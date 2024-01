Estación del Metro Regina Está en el Olvido; Opera como Bodega

Algunos usuarios aseguran que la estación Regina, perteneciente a la línea dos del Metro de Monterrey lleva casi un año en deplorables condiciones; el techo no cuenta con plafones y, el cableado eléctrico y las lámparas se encuentran visibles.



En el acceso principal se localiza un letrero que dice estación en mantenimiento, sin embargo no hay ni un solo trabajador en las inmediaciones de la estación.



Débenos recordar que en 2023 la línea 2 recibió una mantenimiento mayor, por un lado se reconstruyó el tramo elevado que recorre San Nicolás y por el otro, estaciones como Alameda, Fundadores, Padre Mier, entre otras que también habrían recibió reparaciones en algunos detalles..



En el caso de la Estación Regina parecería que se encuentra en el olvido de las autoridades y funciona como una bodega, los antiguos torniquetes se pueden observar en distintos puntos de la estación, al igual que trafitambos, basura, etc.

Con información de Francisco León, Jorge Portillo / N+

