Hallan Sin Vida a Dos Personas de la Tercera Edad Dentro de Un Domicilio en Juárez

Autoridades investigan la muerte de dos adultos mayores localizada al interior de un domicilio en la colonia Anzures, en el municipio de Juárez. El caso es investigado como un presunto homicidio, mientras peritos y agentes ministeriales realizan las diligencias correspondientes para esclarecer cómo ocurrieron los hechos.

De acuerdo con el reporte oficial, el hallazgo se realizó en una casa ubicada sobre la calle Manchester, en su cruce con Edimburgo, en la colonia Anzures. Fueron encontrados sin vida un hombre de 65 años de edad y una mujer de 70 años, se trataría de una pareja de la tercera edad.

Las identidades de las víctimas no han sido dadas a conocer por parte de las autoridades, debido a que la investigación se encuentra en proceso. La zona fue acordonada por elementos policiacos para permitir el trabajo de los peritos.

Nieta realiza el hallazgo y da aviso a las autoridades

Trascendió que fue la nieta de la pareja de la tercera edad quién llegó al domicilio y, al ingresar, localizó a sus abuelos sin vida. Ante la situación, notificó de inmediato a los cuerpos de auxilio y a las corporaciones policiacas. Al sitio acudieron paramédicos, quienes tras revisar a las dos personas confirmaron que ya no contaban con signos vitales.

Posteriormente, se dio aviso a las autoridades correspondientes para iniciar con las investigaciones del caso.

De manera preliminar, se informó que ambos adultos mayores presentaban algunos golpes. De acuerdo con las primeras versiones, se presume que pudieron haber protagonizado una discusión al interior del domicilio y que posteriormente ocurrió la muerte de ambas personas.

Sin embargo, serán las investigaciones ministeriales y los resultados de los peritajes los que determinen con precisión qué fue lo que sucedió dentro de la casa ubicada en el municipio de Juárez, Nuevo León.

