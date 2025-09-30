Hombre Recibe Descarga Eléctrica Tras Realizar Trabajos en Puente Peatonal en Monterrey

Este martes 30 de septiembre un trabajador que colocaba anuncios publicitarios en un puente peatonal resultó lesionado con quemaduras en ambos brazos, luego de recibir una descarga eléctrica cuando realizaba la colocación de una lona en la avenida Eugenio Garza Sada al sur de Monterrey, Nuevo León.

El hombre se encontraba en lo alto del puente mientras aseguraba una lona, cuando de manera accidental tuvo contacto con un cableado eléctrico de alta tensión, lo que ocasionó que sufriera la fuerte descarga de 13 mil volts. La corriente le provocó quemaduras en los brazos, por lo que de inmediato compañeros de trabajo y personas que transitaban por la zona pidieron apoyo a los cuerpos de emergencia.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Monterrey y paramédicos, quienes tras una rápida valoración le brindaron los primeros auxilios. El trabajador se encontraba consciente, pero debido a la gravedad de las lesiones fue trasladado a un hospital cercano para recibir atención especializada.

Protección Civil pide tomar precauciones en trabajos en alturas en Nuevo León

La movilización se registró a unos metros del Arroyo Seco, justo afuera de una plaza comercial ubicada sobre la avenida Eugenio Garza Sada. El incidente llamó la atención de automovilistas y peatones, quienes observaron de cerca la llegada de las unidades de rescate y el despliegue de los paramédicos.

Protección Civil reiteró el llamado a extremar precauciones en labores de este tipo, ya que el manejo de lonas y estructuras metálicas cerca de instalaciones eléctricas representa un alto riesgo; además, destacaron la importancia de que las empresas que realizan trabajos en puentes peatonales cuenten con medidas de seguridad adecuadas y personal capacitado para evitar que se repitan accidentes similares.

