Imputan a Hombre Presuntamente Relacionado en Muerte de Mujer Rusa Localizada en Apodaca, NL

Autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) informaron sobre la detención e imputación de un hombre presuntamente relacionado con el caso de una mujer de origen ruso localizada sin vida al interior de un domicilio en el municipio de Apodaca. Fue durante la tarde de este domingo 24 de mayo cuando se dio a conocer esta medida.

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El detenido fue identificado como Josué Francisco “N”, de 42 años de edad, quien es señalado por su presunta participación en los delitos de desaparición de personas, así como por violación a las leyes de inhumación y exhumación, tras el hallazgo del cuerpo de la víctima, misma que contaba con una ficha de búsqueda en la entidad.

Los agentes de investigación mencionaron que esta detención ocurrió en la vía pública, en calles de la colonia Valle Morelos, en el municipio de Monterrey. Tras su arresto, ell hombre fue trasladado e internado en un Centro de Reinserción Social Estatal, donde permanecerá mientras continúan los trabajos correspondientes para determinar su situación legal ante este hecho.

¿Cómo fue localizado el cuerpo de la mujer rusa en Nuevo León?

El cuerpo de la mujer, de nacionalidad rusa, fue localizado el pasado 19 de mayo en avanzado estado de descomposición al interior de un domicilio ubicado en la colonia Villa Luz, en Apodaca, Nuevo León, luego de que vecinos del sector reportaron fuertes olores fétidos que salían de la vivienda.

Tras el reporte, al sitio acudieron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), Policía Municipal y oficiales de la Guardia Nacional, quienes confirmaron el hallazgo del cuerpo de la mujer al ingresar al inmueble. La zona fue acordonada mientras peritos y agentes ministeriales realizaban las diligencias correspondientes. Minutos después de su hallazgo, autoridades mencionaron que la víctima tendría una ficha de búsqueda luego de ser reportada como desaparecida.

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