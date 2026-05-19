Mujer Rusa es Localizada Sin Vida en Domicilio de Apodaca, Nuevo León; Investigan su Muerte

El cuerpo de una mujer de origen ruso fue localizado en avanzado estado de descomposición al interior de un domicilio en la colonia Villa Luz, en el municipio de Apodaca, Nuevo León; vecinos alertaron a las autoridades tras percibir fuertes olores fétidos provenientes de la vivienda.

La movilización de cuerpos de seguridad se registró durante las últimas horas en el mencionado sector, hasta donde arribaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, Policía Municipal y personal de la Guardia Nacional.

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De acuerdo con los primeros reportes, la mujer presuntamente era de nacionalidad extranjera y aparentemente contaba con ficha de desaparición. Trascendió que tendría alrededor de tres días sin vida dentro del inmueble antes de ser encontrada.

Vecinos denuncian olores fetidos

Fueron habitantes del sector quienes dieron aviso a las autoridades luego de detectar olores desagradables que provenían de la vivienda, lo que despertó preocupación entre los vecinos.

Tras ingresar al domicilio, las autoridades localizaron el cuerpo de la mujer en estado de descomposición, por lo que la zona fue acordonada para el inicio de las investigaciones correspondientes.

Peritos y agentes ministeriales realizaron el levantamiento de evidencias para esclarecer las circunstancias de la muerte, mientras que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para practicar la autopsia de ley y confirmar oficialmente las causas del fallecimiento.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado mayores detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre posibles líneas de investigación.

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