Presunta Amenaza de Balacera Alarma en Escuela Primaria en García, NL; Activan Operativo Mochila

Debido a una presunta amenaza de balacera encontrada en los baños del plantel educativo, fue activado el operativo mochila durante la mañana del martes 19 de mayo en la Escuela Primaria José Clemente Orozco, ubicada en la colonia Mitras Poniente en el municipio de García, Nuevo León.

La presunta amenaza, pintada en uno de los baños de la escuela, en la que se advertía que este martes 19 de mayo de 2026 iba a haber un hecho violento en el plantel educativo, alarmó a los directivos, madres y padres de familia, así como a los estudiantes de la Escuela Primaria José Clemente Orozco.

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Ante esta situación, los docentes activaron el operativo mochila para revisar que ninguno de los alumnos ingresara un arma, a manera de prevenir la presunta balacera que advertía la amenaza, debido a la cual, diversos padres de familia decidieron no llevar a sus hijos a clases, provocando ausentismo, a pesar de que estaba programado un examen importante.

No obstante, las clases continuaron con normalidad en la Escuela Primaria José Clemente Orozco, en la colonia Mitras Poniente, en García, luego de que las autoridades educativas descartaran la presencia de algún arma o una situación de riesgo tras realizar el operativo mochila.

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Amenaza de tiroteo en escuela privada de Monterrey

Los casos de presuntas amenazas de balacera, halladas en los baños de las escuelas, han ido en aumento en el estado de Nuevo León. El más reciente se presentó el pasado 14 de mayo en una escuela privada ubicada en ubicada en la avenida Gonzalitos, cerca del cruce con Pablo González Garza Fleteros, en la ciudad de Monterrey.

El mensaje generó el despliegue de elementos de la Policía de Monterrey, Guardia Nacional y binomios caninos, así como la activación del operativo mochila, para prevenir cualquier situación de riesgo. Las clases no fueron suspendidas y la escuela privada permaneció resguardada por los oficiales.

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Con información de Luis Beza | N+

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