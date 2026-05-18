Menor Muere tras ser Acuchillado en Colonia Pueblo Nuevo en Apodaca, Nuevo León

Un joven de 17 años de edad, identificado como Jonathan Dayan, fue asesinado tras recibir diversas heridas por arma blanca, durante la madrugada del este domingo 17 de mayo en calles de la colonia Pueblo Nuevo Segundo Sector, en el municipio de Apodaca, Nuevo León

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Fue en el porche de una casa ubicada en el cruce de calles Río Fujiyama y Río Aconcagua, donde la víctima fue herida en diversas ocasiones con un cuchillo, por parte de otro hombre. Ante esta situación, las amigas de Jonathan Dayan lo trasladaron gravemente herido a la Unidad Médica Familiar Número 66, donde el joven fue declarado sin signos de vida.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, arribaron a la vivienda donde se registró el ataque para iniciar con las indagatorias correspondientes. Visualizaron cuántas cámaras de seguridad hay en estas calles para tratar de localizar a quien cometió este crimen.

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¿Cuál fue el móvil del ataque que dejó al joven sin vida en Apodaca?

De acuerdo con los primeros informes de las autoridades y de testigos, se trató aparentemente de una pelea. La víctima habría sido herido con el arma blanca por parte otro hombre identificado como Justin, el presunto agresor, quien ya había tenido rencillas con Jonathan Dayan, presuntamente por la novia del ahora fallecido.

Hasta el momento, el agresor no ha sido localizado ni detenido; los elementos de seguridad estatal siguen en busca del presunto homicida. Mientras tanto, continúan con la revisión de las cámaras de seguridad y el levantamiento de evidencias para avanzar en el caso.

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Con información de Alexis Lozano | N+

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