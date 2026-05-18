Ataque Armado Deja Un Hombre Muerto y Un Lesionado en Bar en el Centro de Monterrey

Una persona fue asesinada y otra mas resultó lesionada en un ataque con arma de fuego en un bar ubicado sobre la avenida Colon y la calle Juan Méndez, en el Centro de la ciudad de Monterrey. El hecho violento se registró durante la noche del domingo 17 de mayo y generó la movilización de autoridades de seguridad.

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De acuerdo con los primeros reportes, la persona sin vida fue identificada como Gerardo de 39 años de edad, y el hombre herido como Ángel de 55 años de edad. El bar fue custodiado por elementos de la Policía de Monterrey y del Ejército Mexicano, mientras la persona lesionada fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja.

Permanece custodiado bar tras ejecución en Monterrey

La mañana del lunes 18 de mayo, elementos de la Secretaría de Seguridad de Monterrey continuaron custodiando el bar donde se registró el ataque armado que dejó como saldo un muerto y un herido. Policías y trabajadores del negocio permanecieron afuera del local en espera de la orden de cateo de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para llevar a cabo la revisión del sitio.

Cabe destacar que este no es el primer hecho violento que se registra en este bar del Centro de Monterrey. El 17 de enero de 2023, un mesero fue asesinado con un arma blanca. El 19 de agosto de 2025, otro mesero golpeó a clientes y les causó severas lesiones. Mientras que la agresión más reciente fue el 30 de noviembre de 2025, cuando un cliente fue asesinado al interior del local.

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Con información de Pedro Caballero y Raymundo Elizalde | N+

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