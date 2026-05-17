Muere Pareja en Choque en Carretera Nacional en Monterrey, NL; Dos Menores Quedan Heridos

Dos adultos murieron y dos menores resultaron lesionados luego de un fuerte accidente vial registrado la tarde del domingo 17 de mayo sobre la Carretera Nacional, a la altura de Paseo San Francisco, en la colonia Hacienda Santa Lucía, en Monterrey, informó Protección Civil Nuevo León.

Elementos de Protección Civil Nuevo León acudieron al reporte de un accidente vial tipo estrellamiento ocurrido sobre la Carretera Nacional, en dirección de sur a norte, donde un automóvil Tsuru color blanco terminó severamente dañado.

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Al arribar al sitio, los rescatistas localizaron a dos adultos en la parte frontal del vehículo, quienes ya no presentaban signos vitales. Las víctimas fueron identificadas de manera preliminar como un masculino de aproximadamente 35 años y una femenina de entre 30 y 35 años, ambos en calidad de no identificados.

Dos menores quedaron heridos

En la parte trasera del automóvil se encontraba una menor de 12 años identificada como Fany García Salazar, quien presentaba hemorragia nasal y dificultad para respirar. Los paramédicos le brindaron atención inmediata, la colocaron de lado para facilitar la respiración y posteriormente fue inmovilizada y extraída del vehículo para recibir atención médica especializada.

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Asimismo, autoridades informaron que otro menor, identificado como Mateo Nicolás García Salazar, de 6 años, se encontraba consciente y orientado dentro de una unidad de policía.

Ambos menores fueron trasladados al Hospital Universitario con diagnóstico de politrauma por personal de Cruz Roja.

Durante las labores, elementos de Fuerza Civil y Movilidad implementaron un operativo vial, cerrando un carril y el acotamiento para permitir el trabajo de los cuerpos de emergencia.

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