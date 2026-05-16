Choque entre Tráiler y Auto Deja Dos Mujeres Sin Vida y Tres Heridos en Lampazos, Nuevo León

Un aparatoso accidente vial, registrado la mañana de este sábado 16 de mayo, dejó como saldo dos personas sin vida y cuatro más lesionadas en el municipio de Lampazos, Nuevo León, generando una fuerte movilización de cuerpos de auxilio en la zona.

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El percance ocurrió a la altura del kilómetro 102 de la carretera a Colombia, donde un tráiler y un vehículo particular se vieron involucrados en un choque de gran impacto. Tras el reporte, elementos de rescate y paramédicos acudieron al lugar para brindar atención a las víctimas que se encontraban en el sitio.

Al arribar, los rescatistas confirmaron el fallecimiento de dos mujeres que viajaban en el vehículo particular, quienes ya no contaban con signos vitales al momento de ser valoradas. El sitio fue resguardado mientras se realizaban las labores correspondientes por parte de las autoridades.

En el mismo hecho, tres adultos y un menor de edad resultaron con diversas lesiones, por lo que fueron atendidos en el lugar y posteriormente trasladados al Hospital de Sabinas Hidalgo para recibir atención médica especializada. Hasta el momento no se ha informado sobre su estado de salud.

Investigan accidente vial en carretera a Colombia

El accidente provocó afectaciones en la circulación de la carretera durante varias horas, mientras se llevaban a cabo las maniobras de auxilio y el retiro de las unidades involucradas. Autoridades también realizaron las diligencias necesarias para esclarecer cómo ocurrió el choque.

Las investigaciones continuarán para determinar las causas del accidente y deslindar las responsabilidades correspondientes, mientras que el hecho vuelve a poner en evidencia los riesgos que se presentan en esta vía, especialmente en tramos donde circulan vehículos de carga pesada.

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