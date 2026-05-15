Trasladan a Nuevo León a Hombre Acusado por Presunto Fraude Inmobiliario de 500 MDP

El hombre señalado por su presunta participación en un fraude millonario contra inversionistas en Nuevo León, ya fue trasladado a la entidad, lugar donde seguirá el proceso legal en su contra para definir su situación jurídica. Fue durante la tarde de este viernes 15 de mayo cuando se dio a conocer este hecho.

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La detención del hombre, identificado como Alejandro “N”, se realizó en la ciudad de Querétaro luego de que autoridades ejecutaran una orden de aprehensión en su contra la cual fue emitida por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL).

Según las autoridades, el hombre habría participado a través de una inmobiliaria en varios hechos relacionados con el delito de fraude. El sujeto presuntamente convencía a personas de invertir dinero bajo distintos esquemas, pero después no cumplía con lo acordado, lo que provocó pérdidas económicas a los inversionistas.

Hombre detenido presuntamente robo 500 millones de pesos

Se estima que el monto total del dinero presuntamente robado es de alrededor de 500 millones de pesos, lo que ha llamado la atención de las autoridades por la cantidad de personas involucradas y el impacto económico; además, ya existen varias denuncias en su contra y no se descarta que puedan surgir más conforme avancen las investigaciones.

Tras su detención, Alejandro “N” fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes y posteriormente trasladado a Nuevo León. Será en esta entidad donde se lleven a cabo las audiencias y se determine qué pasará con su caso. Con su llegada al estado, los agentes continuarán con las investigaciones, buscando reunir más pruebas y dar seguimiento a las denuncias ya presentadas.

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DAGM