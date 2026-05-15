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Operativo en la Carretera Victoria-Monterrey Termina con Dos Detenidos y una Camioneta Asegurada

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Elementos de la Guardia Estatal detuvieron a dos personas y aseguraron una camioneta tras un operativo realizado sobre la carretera Victoria–Monterrey

Operativo en la Carretera Victoria-Monterrey Termina con Dos Detenidos y una Camioneta Asegurada

Operativo en la Carretera Victoria-Monterrey Termina con Dos Detenidos y una Camioneta Asegurada. Foto: SSP Tamaulipas

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Elementos de la Guardia Estatal de Tamaulipas realizaron la detención de dos personas y el aseguramiento de una camioneta durante un operativo de seguridad desplegado sobre la carretera Victoria–Monterrey, a la altura del ejido El Barretal, en el municipio de Padilla.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron mientras los agentes efectuaban recorridos de vigilancia en la zona, cuando detectaron una unidad cuyos ocupantes mostraron una actitud sospechosa e intentaron evadir la presencia policial.

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Ante esta situación, los elementos estatales dieron seguimiento a la camioneta, logrando finalmente interceptarla y proceder con la detención de dos personas.

Posteriormente, tanto los detenidos como la unidad asegurada fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad que llevará a cabo las investigaciones correspondientes para determinar su situación legal.

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