Operativo en la Carretera Victoria-Monterrey Termina con Dos Detenidos y una Camioneta Asegurada

Elementos de la Guardia Estatal de Tamaulipas realizaron la detención de dos personas y el aseguramiento de una camioneta durante un operativo de seguridad desplegado sobre la carretera Victoria–Monterrey, a la altura del ejido El Barretal, en el municipio de Padilla.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron mientras los agentes efectuaban recorridos de vigilancia en la zona, cuando detectaron una unidad cuyos ocupantes mostraron una actitud sospechosa e intentaron evadir la presencia policial.

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Detienen a Dos Sospechosos en Carretera Victoria-Monterrey

Ante esta situación, los elementos estatales dieron seguimiento a la camioneta, logrando finalmente interceptarla y proceder con la detención de dos personas.

Posteriormente, tanto los detenidos como la unidad asegurada fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad que llevará a cabo las investigaciones correspondientes para determinar su situación legal.

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Tras realizar recorridos de seguridad y vigilancia sobre la carretera Victoria–Monterrey, a la altura del ejido El Barretal, en el municipio de Padilla, elementos de la Guardia Estatal visualizaron una camioneta con actitud sospechosa.



Los ocupantes intentaron… pic.twitter.com/ngxpoEZXLN — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) May 15, 2026

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