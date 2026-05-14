Rescatan a Dos Personas Privadas de la Libertad en Tamaulipas; Aseguran un Arma y Ponchallantas

Elementos de la Guardia Estatal lograron el rescate de dos personas que se encontraban privadas de la libertad, además del aseguramiento de vehículos, un arma de fuego y artefactos conocidos como ponchallantas, en el municipio de San Fernando, Tamaulipas.

Los hechos se registraron durante un recorrido de vigilancia en la colonia Paso Real, cuando personal operativo detectó una camioneta tipo Tahoe color negro que remolcaba una traila con una camioneta tipo Ford Escape.

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Civiles Armados Abrieron Fuego Contra Elementos de la Guardia Estatal en Tamaulipas

Al notar la presencia policial, civiles armados realizaron detonaciones de arma de fuego contra los elementos de seguridad, quienes repelieron la agresión conforme a los protocolos establecidos.

Tras controlar la situación, los elementos localizaron y liberaron a dos personas que se encontraban privadas de su libertad. En el sitio fue asegurada un arma corta.

Como parte de la continuidad operativa, en una brecha del ejido San Rafael, cercana al lugar del rescate, fue localizado otro vehículo con impactos de proyectil de arma de fuego, en cuyo interior se encontraron artefactos metálicos conocidos como ponchallantas.

Lo asegurado fue puesto a disposición de la autoridad competente, que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes a fin de deslindar responsabilidades.

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