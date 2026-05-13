Autoridades Localizan a Adulto Mayor y Menor Extraviados en Zona Rural de Tamaulipas

Haciendo uso de las sirenas y sonidos de una unidad oficial de la Guardia Estatal, personal de esta corporación localizó a un adulto mayor y un menor de edad extraviados en Pino Solo.

Al arribar a este sitio ubicado sobre el kilómetro 148 de la carretera Victoria-Tula, elementos de la Guardia Estatal dialogaron con un ciudadano, quien se identificó como hijo del adulto mayor y padre del menor de edad.

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Tras inspeccionar la zona, las personas extraviadas fueron localizadas y el personal de la Guardia Estatal les proporcionó agua. Con la finalidad de salvaguardar su integridad, ambos fueron trasladados para recibir una valoración médica.

Localizan a Adulto Mayor y Menor Extraviados en Zona Rural. Foto: SSP Tamaulipas

Mascota es Rescata de Drenaje en Nuevo Laredo

Perro atorado en un tubo de desagüe es rescatado por elementos de Protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo. Tras varios reportes ciudadanos de un perrito que ladraba al interior de un tubo de desagüe debajo de un puente vehicular al poniente de Nuevo Laredo.

Sitio hasta donde acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos para liberar al can, al que afortunadamente lograron sacar sano y salvo; desconocen cómo llegó hasta ahí porque la salida estaba obstruida.

Fue la rescatista de animales, Cecilia de Aragon, quien fue a recogerlo, ya que solo fue sacado por elementos de PC, pero ahí lo dejaron, dándose ella cuenta de que el perro está ciego.

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