Rescatan a Familias Atrapadas por Inundaciones en Ejido de Tula, Tamaulipas

En atención a una solicitud de apoyo efectuada por Protección Civil del municipio de Tula, personal de la Guardia Estatal acudió al ejido Coronel, ubicado en este municipio, para brindar auxilio a unas personas atrapadas en una inundación.

Tras las precipitaciones registradas durante la noche del domingo 10 de mayo, calles de esta comunidad registraron inundaciones que imposibilitaron la movilización de algunos de sus pobladores.

Clima Hoy en Tamaulipas: Pronóstico del Lunes 11 de Mayo de 2026 con Óscar Sobrevilla

Noticia relacionada: Activan Alerta por Lluvias y Fuertes Vientos en Tamaulipas por Ingreso de Frente Frío

A bordo de seis unidades pertenecientes a la Delegación Regional Tula de la Guardia Estatal, elementos de esta corporación lograron evacuar a las personas afectadas, incluyendo menores de edad.

Historias Recomendadas: