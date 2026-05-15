Detienen a Cuatro Personas, Aseguran Armas y Droga en Cateo en Guadalupe, Nuevo León

Se llevó a cabo la detención de cuatro personas, así como el aseguramiento de armas y droga en un operativo realizado por la Fiscalía General de justicia de Nuevo León en el Centro de Guadalupe. El grupo antinarcóticos realizó cateo durante el mediodía día del jueves 14 de mayo en dos propiedades de la calle Zuazua, límites con colonia Del Maestro.

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En el primero de los domicilios se detuvo a Brandon "N" de 29 años de edad y Fabián "N" de 24, a quienes les aseguraron marihuana, cocaína, una báscula digital y dinero en efectivo. En la segunda incursión lograron detener a Milton "N" y Moisés "N", a quienes les aseguran un arma de fuego larga abastecida con cargador y cartuchos hábiles, así como marihuana, cocaína, una báscula digital, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Las cuatro personas detenidas y lo asegurado quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público Investigador especializado en Narcomenudeo, en término correspondiente para determinar su situación jurídica, así como los dos inmuebles asegurados durante el operativo.

Video: Detienen a 4 en Cateos en Guadalupe, NL

Detienen presunto ladrón con droga en Monterrey

Otra detención se dio por parte de elementos de la Policía de Monterrey en el cruce de las avenidas Bernardo Reyes y Colón, en el Centro de la ciudad. El hombre arrestado fue identificado como Benito de 37 años de edad, quien fue ubicado mediante el sistema de cámaras de videovigilancia municipales.

El detenido fue sorprendido en posesión de droga y es investigado como presunto participante en un robo cometido recientemente en un despacho de la colonia Buenos Aires, donde varios sujetos ingresaron al inmueble y lograron apoderarse de cerca de 900 mil pesos en efectivo.

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Con información de Raymundo Elizalde | N+

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